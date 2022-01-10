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Бизнес

Рейд по незаконным рекламным конструкциям прошёл в Нижнем Новгороде

06 февраля 2022 09:36  [31] Бизнес
фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Члены постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре провели выездное совещание по контролю незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

В сопровождении представителей МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" (МКУ "ГЦГиА") они осмотрели около 10 мест размещения незаконных объектов – в районе площади Лядова, проспекта Гагарина, Московского шоссе, на улицах Барминская, Ванеева, Куйбышева и других.

По словам председателя комиссии Михаила Иванова, незаконные рекламные конструкции необходимо демонтировать силами рекламной службы города, что требует выделения бюджетных средств. Такие конструкции делятся на три типа.

"Первый - с истекшим сроком действия разрешения на размещение, когда контракты с собственниками уже расторгнуты. Второй - объекты, собственников которых не удается выявить даже силами правоохранительных органов. И третий - конструкции, которые, согласно разрешению, должны располагаться на частной земле, а по факту - установлены на муниципальной", - уточнил народный избранник.

В свою очередь, заместитель директора МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Александр Саляев обратил внимание комиссии на то, что требования к информационным конструкциям регламентируются разделом 7 Правил благоустройства, а рекламные конструкции размещаются в соответствии с Правилами установки и эксплуатации. В случае выявления нарушений собственникам незаконных рекламных конструкций выдаются предписания о демонтаже со сроком добровольного демонтажа 30 дней, а по информационным конструкциям уведомления со сроком в пять дней.

Также Александр Саляев рассказал об информационном взаимодействии с рекламодателями. Реестр действующих разрешений размещен на сайте рекламной службы города, с которым потенциальный рекламодатель может ознакомиться при принятии решения о заключении договора с собственником.

"К нам часто дополнительно обращаются для подтверждения законности размещения той или иной рекламной конструкции, однако, рекламодатель должен помнить, что ответственность за нарушение законодательства лежит на собственнике объекта размещения рекламы", - подчеркнул Александр Саляев.

"Необходимо регулировать данный рынок, регулярно проводить рейды на предмет выявления незаконных рекламных конструкций, чем и занимается рекламная служба города", - подчеркнул Михаил Иванов.

Член комиссии Павел Пашинин положительно оценил работу МКУ "ГЦГиА" по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций, проведенную в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

"Сегодня мы увидели, что есть еще проблемы с оформлением и неудовлетворительным внешним видом ряда конструкций, однако, как нам обещали, к майским праздникам все недочеты будут устранены. Я надеюсь, что демонтаж оставшихся незаконных конструкций будет профинансирован в необходимом объеме и рекламная служба города этот вопрос закроет", - прокомментировал Павел Пашинин.

СПРАВКА
Подведомственное департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" на системной основе осуществляет мероприятия по борьбе с размещением на территории города незаконных объектов наружной рекламы и информации.

В 2021 году выявлен 3,801 тыс. незаконный объект рекламы и информации. Демонтировано 3,203 тыс. самовольно установленных рекламных и информационных конструкции, из которых 1,718 тыс. – принудительно силами МКУ "ГЦГиА", а 1485 – владельцами добровольно.

В мае 2021 года за МКУ "ГЦГиА" закреплены полномочия по выявлению и демонтажу незаконных информационных конструкций. В рамках проведения данной работы МКУ "ГЦГиА" подготовлено 4226 уведомлений о демонтаже, демонтировано 1,168 тыс. конструкций.

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