Олег Лавричев наградил Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" сотрудников налоговой службы

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Олег Лавричев наградил Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" сотрудников региональной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Церемония состоялась 4 февраля 2022 года. В мероприятии принял участие руководитель УФНС РФ по региону Виктор Большаков.

По словам Олега Лавричева, эта награда носит особую ценность. Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" за вклад в развитие города и особые заслуги награждены всего полторы тысячи нижегородцев. Спикер городской Думы поблагодарил сотрудников региональной налоговой службы за работу по наполнению бюджетов всех уровней.

"Безусловно, хотелось бы отметить то, что город Нижний Новгород – это агломерация с социально ориентированным бюджетом, и, конечно, работа Федеральной налоговой службы, и ее нижегородского представительства она важна, ответственна. Трудно переоценить ее значение для экономики региона и бюджета города", – подчеркнул Олег Лавричев, назвав успешными итоги работы 2021 года.

"Несмотря на трудную экономическую историю, связанную с пандемией, получилось обеспечить прирост по налоговым сборам и платежам. Я считаю, что это, в том числе заслуга и умение организовать высоко эффективную работу специалистов нашей налоговой службы. Я думаю, что многим есть чему поучиться. Поэтому сегодня с огромным удовольствием хочу вас поблагодарить за эту работу", – подытожил Олег Лавричев, выразив надежду, что такая же положительная динамика сохранится и в 2022 году. Город и регион в целом не будут иметь проблем, связанных с дефицитом бюджетных возможностей.

СПРАВКА

Памятный знак к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода "800 лет городу Нижнему Новгороду" был учрежден городской Думой для поощрения граждан, имеющих высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности, внесших значительный вклад в развитие города, осуществляющих активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.