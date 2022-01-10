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Горячую воду и свет отключат в жилых домах трех районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Согласно размещенной информации, горячее водоснабжение будет отключено в доме №33, расположенном на ул. Нестерова с 09:00 до 15:00.
Отключение электроснабжения затронет дома в двух районах города - в Канавинском и Московском.
Так, в Канавинском районе до 16:00 будет отключено электроснабжение по адресам: ул. Витебская, 9, ул. Октябрьской Революции, 40 и 42.
А в Московском районе без света и электроэнергии временно останется дом №10 по ул. Шаляпина.
Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
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