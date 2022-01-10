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Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
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Спорт

ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов"

07 февраля 2022 10:15  [45] Спорт

Фото: пресс-служба клуба

ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра прошла 6 февраля в Анталье.

Итоги матча: Нижний Новгород - Крылья советов – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Нижний Новгород": Нигматуллин (Анисимов, 60), Гоцук (Миладинович, 60), Ткачук, Александров (Масоэро, 60), Юлдошев (Александров, 91), Стоцкий (Пенчиков, 60), Ларсен (Шарипов, 60), Карасев (Эннин, 60), Калинский (Шестюк, 91), игрок на просмотре (Горбунов, 60), Сулейманов (Косарев, 60).

Голы: 0:1 – Зиньковский (55), 0:2 – Цыпченко (97).
Предупреждены: нет – Д. Смирнов (89).

В среду, 9 февраля, нижегородцы проведут очередной контрольный матч – с таллинской "Левадией".

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Теги:
Футбол
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