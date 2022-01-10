ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов" Спорт

Фото: пресс-служба клуба ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов". Об этом сообщается на сайте клуба. Согласно информации, игра прошла 6 февраля в Анталье. Итоги матча: Нижний Новгород - Крылья советов – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) "Нижний Новгород": Нигматуллин (Анисимов, 60), Гоцук (Миладинович, 60), Ткачук, Александров (Масоэро, 60), Юлдошев (Александров, 91), Стоцкий (Пенчиков, 60), Ларсен (Шарипов, 60), Карасев (Эннин, 60), Калинский (Шестюк, 91), игрок на просмотре (Горбунов, 60), Сулейманов (Косарев, 60). Голы: 0:1 – Зиньковский (55), 0:2 – Цыпченко (97).

Предупреждены: нет – Д. Смирнов (89). В среду, 9 февраля, нижегородцы проведут очередной контрольный матч – с таллинской "Левадией".

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