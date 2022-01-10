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Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
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Спорт

Две спортсменки нижегородского ХК "СКИФ" сдали положительный тест на коронавирус на Олимпиаде

07 февраля 2022 11:58  [48] Спорт
Виктория Кулишова

Виктория Кулишова

Фото: сайт ХК "СКИФ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две хоккеистки нижегородского ХК "СКИФ", представляющие сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

По его словам, Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко сдали положительные тесты. Для Гончаренко это был повторный положительный тест.

Напомним, что в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине от Нижегородской области принимают участие 13 спортсменов: к 12 уже утвержденным в состав национальной сборной нижегородцам несколько дней назад присоединилась нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова.

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Теги:
Скиф Хоккей
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