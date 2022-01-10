Две спортсменки нижегородского ХК "СКИФ" сдали положительный тест на коронавирус на Олимпиаде

Виктория Кулишова
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Две хоккеистки нижегородского ХК "СКИФ", представляющие сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
По его словам, Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко сдали положительные тесты. Для Гончаренко это был повторный положительный тест.
Напомним, что в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине от Нижегородской области принимают участие 13 спортсменов: к 12 уже утвержденным в состав национальной сборной нижегородцам несколько дней назад присоединилась нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова.
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