Две спортсменки нижегородского ХК "СКИФ" сдали положительный тест на коронавирус на Олимпиаде Спорт

Виктория Кулишова Фото: сайт ХК "СКИФ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две хоккеистки нижегородского ХК "СКИФ", представляющие сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

По его словам, Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко сдали положительные тесты. Для Гончаренко это был повторный положительный тест.

Напомним, что в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине от Нижегородской области принимают участие 13 спортсменов: к 12 уже утвержденным в состав национальной сборной нижегородцам несколько дней назад присоединилась нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова.