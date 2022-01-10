"Единая Россия" представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы Политика

Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы. Об этом сообщили в партии.

"Единая Россия" уже реализовала ряд инициатив, которые были включены в народную программу по поручению президента, а также обеспечила главное условие выполнения программы – принятие федерального бюджета, отметил председатель партии, глава программной комиссии Дмитрий Медведев на заседании. В первую очередь, реализован ряд положений, направленных на социальную поддержку граждан.

"Это и отмена уплаты налога на доходы от продажи квартир для семей с детьми. Установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального контракта за долги по банковским кредитам или по решению суда. Перед выборами мы обещали гражданам увеличить возраст автомобилей, которые подлежат обязательному техосмотру. Можно сказать, что обязательство перевыполнено", - напомнил председатель партии, говоря об отмене обязательного техосмотра.

В числе приоритетных направлений народной программы, которые "Единая Россия" обеспечила в бюджете, капремонт и строительство новых школ, модернизация первичного звена здравоохранения, создание "санитарного щита" страны, поставка в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи.

"Удалось увеличить финансирование комплексного развития села. В том числе – на строительство социокультурных комплексов. Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Многие меры в нее включены по инициативе партии. Благодаря нашим поправкам в бюджет финансирование программы выросло почти на 3 миллиарда рублей", - рассказал Дмитрий Медведев.

По инициативе партии были внесены поправки в бюджет и уже в этом году капитально отремонтируют большое количество школ по всей стране. Так, например, в Нижегородской области в программу вошли 10 образовательных учреждений. В рамках федеральной программы регион получит на эти цели более 860 млн рублей.

"Мы уже не первый год проводим эту работу на региональном уровне. На этот год мы заложили в бюджет более 800 млн рублей, что позволит капитально отремонтировать по разным видам работ 91 школу и 61 детский сад. А федеральная программа нам дает еще больше возможностей для обновления наших школ и повышения их комфорта. В конце прошлого года мы полностью закрыли потребность на 2021 год по обновлению школьного автотранспорта. В образовательные учреждения региона поступило 137 новых автобусов. Также мы передали 30 новых "скорых". Все это мы смогли сделать благодаря решению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу "Единой России" о масштабном обновлении парка социального автотранспорта. Важно, что бюджет Нижегородской области на ближайшую "трехлетку" сформирован с учетом положений народной программы, фракция "Единой России" внесла социально значимые поправки более чем на 1 млрд рублей. И уже депутатами выдвинут и поддержан ряд важных инициатив: законы о молодежной политике, бесплатному проезду детей-сирот, бесплатной юридической помощи", - рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

По всей стране будут реализованы более 3,5 тысяч проектов благоустройства в сельской местности. Появились новые направления – такие, как реконструкция и развитие муниципальных музеев. На их модернизацию в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.

Главная задача "Единой России" при реализации этих и других положений народной программы партии, включая социальную газификацию, ремонт почтовых отделений или строительство домов культуры на селе – организация обратной связи с людьми, подчеркнул секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня", - добавил он.

По словам Андрея Турчака, все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию конкретных пунктов программы. Координировать их работу будут ответственные по 14 направлениям, которых утвердили на заседании программной комиссии. Координаторы представят "дорожные" карты по своим направлениям народной программы на 2022 и до 2026 года.

Первым о промежуточных итогах и планах работы по своему направлению рассказал координатор блока "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, выполнение инициатив "Единой России" в этой части идет уверенными темпами. Уже закончено строительство 346 объектов в 44 регионах. В учреждения здравоохранения поставлено более 21,5 тысяч единиц оборудования и закуплено семь тысяч автомобилей.

"Сейчас нужно остановиться на проблемных точках – это дефицит кадров первичного звена и лекарственное обеспечение. Планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи", - подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Приоритетные направления работы по блоку "Крепкая семья" представила глава комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, партия ведет работу над расширением сферы применения материнского капитала. Уже поддержана инициатива по его расширению на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Еще одно направление – разработка программы адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей̆. Также министерство науки и высшего образования поддержало предложение "Единой России" о создании в общежитиях вузов семейных комнат. Один из самых объемных вопросов – расширение системы и охвата соцподдержки семей с детьми.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что народная программа "Единой России" должна консолидировать людей, опираться на работу с ними – только тогда она будет успешной.

"Нужно обсуждать, что реально необходимо людям. Это задача для каждого члена партии и координаторов, которые отвечают за выполнение направлений. Это формирование общей основы, чтобы партия была готова к будущим предвыборным кампаниям и занималась той работой, которой обязана заниматься, будучи мощной политической силой. Партией, которая объединяет огромное количество людей", - заключил председатель "Единой России".