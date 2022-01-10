Гонки ездовых собак прошли в Володарском районе Общество

Фото: Ольга Редекоп (газета "Знамя")

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гонки ездовых собак прошли в Володарском районе. Об этом сообщили в администрация Володарского муниципального района.

Согласно информации, 5 и 6 февраля в поселке Решетиха Володарского района состоялись соревнования по ездовому спорту "Решетихинская сказка". Организаторами мероприятия выступили администрация Володарского муниципального района и спортклуб 52Dogs при содействии администрации р.п. Решетиха. В этом году соревнования проводились в ранге чемпионата Российской кинологической федерации.

В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из Ульяновска, Самары, Орла, Кирова и Чебоксар, а также из Московской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областей.

Также отмечается, что каждую зиму в Володарский район съезжаются поклонники ездового спорта, так как поселок Решетиха занимает место в пятерке крупнейших ездовых центров центральной части России.

В программу соревнований входили такие дисциплины как: скиджоринг в трех скоростных категориях (первая – сибирские хаски, вторая – другие породы северных ездовых собак, третья – все остальные породы), заезды на собачьих упряжках из двух или четырех собак, неквалификационные заезды "хэппи дог", а также детские старты.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными подарками.