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Бизнес

Оплата покупок со счета билайн стала доступна в AppGallery

07 февраля 2022 15:41  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оплата покупок со счета билайн стала доступна в AppGallery. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 февраля при оплате внутриигровых покупок со счета билайн пользователи AppGallery будут получать кешбэк в размере 20%. 

AppGallery постоянно совершенствует свою функциональность, повышая уровень качества повседневной жизни своих пользователей.

Сотрудничество с билайном позволит пользователям приобретать игры и приложения, списывая средства прямо со счета номера мобильного телефона. Такой способ оплаты не только удобен, но и позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователя.  Чтобы настроить оплату с помощью билайн пользователям AppGallery необходимо зайти в Настройки своего устройства, войти в свой аккаунт Huawei, выбрать раздел "Платежи и Покупки", выбрать раздел "Мобильный платеж", нажать кнопку "Добавить", выбрать "билайн", ввести свой номер телефона и код из смс подтверждения и нажать "Отправить".

"Комфорт и удобство наших пользователей – один из приоритетов AppGallery. Мы стремимся предоставлять нашим пользователям разнообразие выбора: приложений, игр, и способов оплаты в том числе. Новый метод оплаты сделает удобным использование AppGallery для клиентов билайна", - говорит Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.  "Оплата со счета мобильного телефона – это безопасное и крайне простое решение. Сотрудничество с магазином приложений AppGallery является для нас важным шагом в построении максимально удобного пути решения любых задач и вопросов наших клиентов", – отметила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.

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Теги:
Билайн
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