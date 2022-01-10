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Спорт

Нижегородские спортсменки завоевали золотые награды на международных соревнованиях по настольному теннису

07 февраля 2022 18:18  [79] Спорт
Влада Воронина и Любовь Тэнцер слева

Влада Воронина и Любовь Тэнцер слева

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Влада Воронина, Любовь Тэнцер и Кристина Курилкина представили Нижегородскую область на международных соревнованиях по настольному теннису серии WTT Youth Star Contender среди спортсменок до 16 и до 20 лет. Соревнования проходили с 2 по 6 февраля 2022 в Тунисе. Девушки привезли с соревнований две золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Воспитанницы МБУ СШОР №13 по настольному теннису Влада Воронина (тренер Сергей Брусин) и Любовь Тэнцер (тренер Сергей Шайтанов) в финальном поединке победили румынскую пару со счётом 3:0.

Кристина Курилкина (МБУ СШ "Радий", тренер Ирина Рамазанова) заняла третье место в парных соревнованиях среди девушек до 16 лет.

Напомним, нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису.

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Теги:
Медали Соревнования Теннис
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