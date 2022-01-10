Нижегородские спортсменки завоевали золотые награды на международных соревнованиях по настольному теннису

Влада Воронина и Любовь Тэнцер слева
Фото:
Влада Воронина, Любовь Тэнцер и Кристина Курилкина представили Нижегородскую область на международных соревнованиях по настольному теннису серии WTT Youth Star Contender среди спортсменок до 16 и до 20 лет. Соревнования проходили с 2 по 6 февраля 2022 в Тунисе. Девушки привезли с соревнований две золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Воспитанницы МБУ СШОР №13 по настольному теннису Влада Воронина (тренер Сергей Брусин) и Любовь Тэнцер (тренер Сергей Шайтанов) в финальном поединке победили румынскую пару со счётом 3:0.
Кристина Курилкина (МБУ СШ "Радий", тренер Ирина Рамазанова) заняла третье место в парных соревнованиях среди девушек до 16 лет.
Напомним, нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+