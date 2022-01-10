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Общество

Олег Лавричев: "Путь служения науке выбирают смелые и самоотверженные люди"

08 февраля 2022 10:36  [1] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с днем российской науки.

По его словам, путь служения науке выбирают смелые и самоотверженные люди, одержимые идеей совершенствования мира. Сегодня нижегородская наука представлена комплексом научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и промышленных предприятий, занимающихся разработками в области физики, атомной энергетики, химии, механики, машиностроения, радиотехники, электроники, микробиологии, эпидемиологии, иммунологии и многих других направлениях.

"Первоначальное звено науки – высшие учебные заведения, ежегодно принимают российских и иностранных абитуриентов и выпускают высококлассных специалистов в различных областях, а молодые ученые достойно продолжают славные традиции нижегородских научных школ. Наверное, не существует людей, не слышавших об Иване Кулибине, Николае Лобачевском, Андрее Сахарове, Ростиславе Алексееве, Борисе Королеве, Ирине Блохиной – они наша история и гордость! А сколько наших современников добились признания благодаря своему вкладу в науку! Наш земляк, известный советский и российский физик Александр Сергеев занимает сегодня пост президента Российской академии наук", - сказал спикер Гордумы.

"Общество развивается именно благодаря постоянному стремлению ученых расшифровать неизвестное и найти ответы на все вопросы. Мы исследуем планету и покоряем космос, можем заглянуть далеко в прошлое и спрогнозировать будущее, пытаемся продлить жизнь человека, делаем открытия, позволяющие решать целый ряд насущных проблем", - отметил он.

"И каждый раз новости науки вызывают восхищение и гордость, будь то разработка вакцин против новых инфекций, создание уникальной антенны для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства или автоматизация массовых полетов беспилотников и киберзащита электрических сетей. Все очень важно и за все мы благодарны нашим ученым", - добавил Олег Лавричев.

"По инициативе президента РФ Владимира Путина в нашей стране объявлено десятилетие науки и технологий. Я уверен, нижегородские ученые внесут достойный вклад в развитие российской фундаментальной и прикладной науки, и сделают немало открытий мирового уровня. Желаю всем искателям истины счастья, здоровья, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и признания", - резюмировал он.

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