Нижегородцы с 1 марта начнут получать электронные свидетельства о смерти Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному документу, россиянам с 1 марта будут выдавать электронные свидетельства о смерти, подписанные с использованием электронной подписи. Получение документа в электронном виде станет обязательным.

Данные о причинах смерти будут вноситься в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), которые затем поступят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Напомним, что сейчас родственники умершего получают бумажное медицинское свидетельство о смерти, которое нужно сдать в ЗАГС для внесения изменений в акты гражданского состояния и выдачи свидетельства о смерти.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижегородской области скончались 62 936 человек, что на 7850 человек больше, чем за 2020 год.