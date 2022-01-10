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Общество

Еще 200 коек развернут в Нижегородской области для борьбы с коронавирусной инфекцией

08 февраля 2022 11:34  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 200 коек развернут в Нижегородской области для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, несмотря на высокие показатели выявляемости коронавируса, уровень госпитализации в регионе на данный момент не превышает значений четвертой волны.

В настоящее время в регионе развернуто около 6 200 коек. Свободны из них – 20%. С 8 февраля будет дополнительно введено еще 200 коек.

"Сам лично общаюсь с реаниматологами, с руководителями отделений, с врачами из ковидных отделений. Они говорят, что число тяжёлых или среднетяжёлых пациентов гораздо меньше, чем во время предыдущих волн. В принципе, система сейчас, особенно стационары, переживает эту волну гораздо легче. Очень сильная нагрузка легла на плечи амбулаторного звена. Сейчас со стороны федерального центра и региона выделяются дополнительные средства на закупку лекарств для лечения ковида на дому, доплаты медикам, поддержку поликлиник. Приняты решения по выписке больничного листа без обращения в поликлинику. Это серьезно облегчает работу амбулаторий", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что в Нижегородской области уже применяются новые правила по оформлению больничного.

Открывать больничный лист можно сроком на семь дней. Закрыть его также можно будет дистанционно, позвонив в call-центр. "Больничный лист закрывается при выздоровлении (явном улучшении самочувствия и отсутствии симптомов) пациента и без повторного теста на ковид", - сказал глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса.

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Теги:
больницы Коронавирус
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