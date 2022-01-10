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Бизнес

Банк "Открытие" присоединился к Цифровой платформе МСП

08 февраля 2022 13:13  [63] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" присоединился к Цифровой платформе МСП. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 7 февраля начала работать Цифровая платформа МСП, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России.

Ее цель – предоставить доступ компаниям малого и среднего бизнеса ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна. Банк "Открытие" присоединился к проекту одним из первых.

Цифровая платформа МСП – это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. Платформа запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.

Одним из ключевых принципов создания Цифровой платформы МСП стало вовлечение предпринимателей в разработку сервисов на всех этапах процесса – от определения перечня до их разработки и тестирования.

В момент запуска цифровой платформы для предпринимателей доступны 11 сервисов. Среди них – получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков, в том числе в банк "Открытие". Для быстрого оформления заявки часть данных заполняется автоматически.

Ответ с предодобренными предложениями от банков приходит в личный кабинет. Заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления.

Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые. Пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.

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Теги:
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