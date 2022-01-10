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Общество

НГТУ разработает пять стратегических проектов к 2030 году

08 февраля 2022 13:00  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский государственный технический университет разработает 5 стратегических проектов к 2030 году. Об этом сообщает НТА "Приволжье" со ссылкой на ректора НГТУ Сергея Дмитриева.

По его словам, все проекты связаны с исследованием Арктики и Северного морского пути. Ведется разработка лазерных установок, кибербезопасных электросетей, метеорадаров, беспилотников и зеленых технологий для утилизации.

Бюджет всех проектов до конца 2022 года составляет 324 млн рублей. По словам Сергея Дмитриева, для их реализации университет также привлекает и внебюджетные средства.

Также ректор нижегородского политеха рассказал, что всего на базе университета в настоящее время реализуется 18 крупных научных проектов. Из них было выделено 5 стратегических, у каждого из которых есть паспорт, дорожная карта, реперные точки, а также уже был определен уровень финансирования.

Сергей Дмитриев также отметил, что к 2030 году в НГТУ должна завершиться глобальная трансформация в сферах образования, науки, кадрах, цифровизации и других.

Ранее сообщалось, что разработанные НГТУ вездеходы "Русак" эксплуатируются в трех регионах России.

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Теги:
НГТУ
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