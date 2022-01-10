Вокально-поэтическая композиция "Вальс в зеркалах" прозвучит в нижегородской филармонии 14 февраля Культура и отдых

Фото: пресс-служба филармонии

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вокально-поэтическая композиция "Вальс в зеркалах" прозвучит в нижегородской филармонии 14 февраля. Об этом сообщили в филармонии.

Согласно информации, в день всех влюбленных в филармонии выступят ведущие солисты Московского театра оперетты, лауреаты международных конкурсов Юлия Гончарова и Максим Катырев.

Отмечается, что в программе представлены шедевры русского романса (П. Чайковского, Н. Рубинштейна, С. Рахманинова, С. Чарского, Н. Зубова, Б. Прозоровского, Д. Ашкенази) в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии под управлением дирижера Московского театра оперетты Станислава Майского.

Особую атмосферу внутреннего мира героев создаст оригинальная хореография артистов балета Московского театра оперетты Елизаветы Пархоменко и Егора Шведова.