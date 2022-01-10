Движение на участке ул. Студеной до ул. Максима Горького будет запрещено с 1 марта Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение на участке ул. Студеной до ул. Максима Горького будет запрещено с 1 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, речь идет об участке ул. Студеной от дома №32 до ул. Максима Горького. При этом для свободного подъезда к домам будет введено двустороннее движение по ул.Студеной на участке от дома №32 до ул.Славянской. Объехать закрытый участок улицы можно будет по ул. Славянской и Гранитному переулку.

Помимо этого, также с 1 марта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участках ул. Максима Горького от дома №144 до дома №150 и ул. Студеной от дома №32 до ул. Славянской в целях увеличения пропускной способности улиц.

Ранее сообщалось, что движение по ул. Горького уже с марта ограничат для строительства метро.

Предполагается, что на первом этапе будет сужена проезжая часть по ул. Горького на участке от домов №105-107 (строительный адрес ЖК "Дом на Горького") до пересечения с ул. Решетниковской для организации стартового котлована.

Ориентировочно летом начнутся работы и на пл. Свободы. Там будет ограничено движение в районе участка ул.Горького от перекрестка с ул. Ошарской до пл.Свободы.

Также планируется перекрыть движение и на участке ул. Большая Печерская от площади Сенной до автостанции "Сенная", но точные сроки работ еще не определены.

Напомним, что в декабре 2021 года был заключён муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на проектирование и продление линии метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Две новые станции должны появится уже к концу 2025 года.