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Бизнес

Бизнес-подразделение билайн бизнеса провело усовершенствование услуги "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки"

08 февраля 2022 15:41  [113] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Бизнес-подразделение ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) провел усовершенствование услуги "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с февраля 2022 года билайн бизнес меняет подход к тарификации услуги "Таргетированные SMS/PUSH рассылки". Теперь корпоративным клиентам не придется платить за отправку тех сообщений, которые не могут быть получены пользователями. На российском рынке таргетированных SMS-рассылок это одно из первых публичных предложений подобного рода.　

Теперь в рамках любой предварительно запланированной кампании по рассылке SMS или PUSH по базе оператора, проводится обязательная проверка всех пользователей, попавших в выборку на предмет их нахождения в сети и возможности получения ими отправленного сообщения – это автоматический, бесплатный параметр таргетирования "доставка кто в сети".

Таким образом, перед рассылкой из списка будут удалены все пользователи, которым SMS не может быть доставлена. В результате клиенты услуги "Таргетированные SMS/PUSH рассылки" будут платить только за сообщения, которые гарантированно были получены пользователями из целевой аудитории. Детальная информация всегда доступна клиентам в агрегированном отчете.　

В личном кабинете клиенты также смогут найти данные по итогу рассылки и агрегированную информацию о том, сколько прошли проверку, а также увидят объем абонентов, которым было доставлено SMS в рамках рекламной кампании.　

Важно, что в выборку зашифрованных контактов попадают только активные абоненты из более чем 40 млн абонентов билайн, которые дали свое согласие на получение рекламы, а рекламный контакт происходит не чаще чем 1 раз в 7 дней. 　

В результате нововведения количество отправленных сообщений в рамках продукта "Таргетированные SMS/PUSH рассылки" теперь всегда будет равно количеству доставленных.

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Теги:
Билайн
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