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Общество

Жильцам двух пострадавших от взрыва газа квартир выплатят по 100 тысяч рублей

08 февраля 2022 17:04  [124] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семьям из двух квартир, пострадавших от хлопка газа в доме №30/4 на проспекте Ленина, окажут адресную помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, им помогут с ремонтом, который будет проведён за счёт городского бюджета. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Аварийно-восстановительные работы в квартирах №39 и №40, между которыми была разрушена стена, уже в ближайшее время будут завершены.

Юрий Шалабаев рассказал также, что на вечер среды запланировано заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС. На нём будет приниматься решение о том, когда жильцы дома, которые в настоящее время проживают у родственников и в гостинице, смогут вернуться в свои жилища. Напомним, речь идёт о 8 квартирах с 1 по 4 этаж правой стороны подъезда.

Ранее сообщалось, что жильцы 10 квартир, расположенных в левой части подъезда дома вернулись в свои квартиры ещё в минувшую пятницу.

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже. От взрыва пострадали два жильца квартиры - мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, женщине с гипертоническим кризом медпомощь была оказана на месте. Впоследствии мужчина скончался в медучреждении.

По решению оперштаба в доме был введён режим чрезвычайной ситуации, действующий в границах 2 подъезда.

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Теги:
Взрыв газа Ленинский район Юрий Шалабаев
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