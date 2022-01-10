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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Носова

08 февраля 2022 17:20  [116] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Носова.

Игорь Носов скончался на 44-м году жизни. Он занимал пост генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018-2020 годах работал заместителем губернатора Нижегородской области.

"Выражаю искренние соболезнования родным Игоря Николаевича, друзьям и коллегам в связи с его скоропостижным уходом из жизни. За время работы в Нижегородской области Игорь Носов проявил себя как талантливый управленец и неравнодушный человек, умевший решать самые сложные задачи. Благодаря его личному участию был заложен фундамент для реализации многих ярких проектов, проделана огромная работа по повышению инвестиционной привлекательности региона. В нашей памяти он останется как человек с открытой душой и добрым сердцем, очень образованный, большой профессионал. Все знавшие Игоря Николаевича люди, коллеги, работавшие с ним в одной команде, глубоко скорбят в связи с его безвременным уходом", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Некролог Соболезнования
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