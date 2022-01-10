Нижегородские предприятия представили свою продукцию на международной выставке "Продэкспо 2022" Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские предприятия агропрома представили свою продукцию на международной выставке "Продэкспо 2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на 29-й международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо 2022", проходящей с 7 по 11 февраля в Москве, свою продукцию презентовали 12 нижегородских компаний, среди которых ООО "Гранд-НН" , ТД "Поспел", ООО «Молочный завод "Приволжский", ООО "Калинов мост", компания "Колибри", КФ "Бискотти", ООО "Жемчужина Поволжья", "Спец-Сервис НН", ООО "Сордис", ООО "Бальзам", компания DODICI WINE и Лысковский пивоваренный завод.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что с каждым годом количество участников выставки от Нижегородской области растет. Данное мероприятие позволяет предприятиям агропрома прорекламировать свою продукцию и заключить контракты с оптовыми предприятиями и розничными сетями, а также выйти на новые рынки сбыта.

СПРАВКА:

"Продэкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На ней представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. Количество участников выставки превышает 2660 компаний из 73 стран мира, ежегодно ее посещают более 60 тысяч человек из 115 стран мира.