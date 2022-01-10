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Водитель грузовика погиб в ДТП в Арзамасском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 8 января в 18:35 на 78 км а/д Н.Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов в Арзамасском районе.
44-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN.
В автоаварии погиб водитель второго грузовика - 45-летний мужчина. Водитель DAF также получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что количество ДТП с пострадавшими за январь выросло на 100% в Советском и Московском районах.
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