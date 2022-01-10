Нижегородцы с 21 февраля смогут получить сертификат о вакцинации на основании теста на антитела Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы с 21 февраля смогут получить сертификат о вакцинации на основании теста на антитела. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

Согласно информации, сертификат будет формироваться однократно при загрузке на портал госуслуг результата теста на антитела к коронавирусу, сданного не позднее 3 дней со дня подачи заявления. Отмечается, что уровень антител неважен - достаточно их наличия в организме. Срок действия такого сертификата составляет 6 месяцев.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного ПЦР-теста, подтвержденного результатами теста на антитела. В таком случае срок действия сертификата составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.

Напомним, что для посещения банкетов, корпоративов и ТЦ в Нижегородской области потребуется QR-код.