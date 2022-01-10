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Бизнес

Опрос "билайн.аналитики": россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

09 февраля 2022 11:34  [93] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

По данным мобильного оператора билайн, в России за последний год существенно вырос трафик на онлайн-игры. Такую динамику можно объяснить ростом популярности видеоигр среди жителей, а также значительным улучшением качества сети в стране. 

Исследовательский сервис "билайн.аналитика" и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн-игры от ведущих издательств. Результаты показывают, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30–35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.

Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35–40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.

Сегодня билайн активно строит и модернизирует инфраструктуру на всей территории Центрального региона*. Так, только за последние 4 года сеть 4G здесь выросла более чем в 3 раза. Такое расширение покрытия сети позволяет клиентам не только "серфить" в интернете на высоких скоростях, но и играть в онлайн игры со смартфона.

"Важной частью работы билайна в Центральном регионе, по-прежнему, остается улучшение качества и скорости мобильного интернета для удобства абонентов. Ежемесячно наши клиенты тратят сотни гигабайтов интернет-трафика, в том числе, и на видеоигры, приобретающие сегодня все большую популярность среди населения. Мы, как оператор, понимаем, что такая возрастающая нагрузка на сеть требует усиления наших ресурсов, и поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в регионе, чтобы каждый наш абонент мог свободно выходить в сеть даже в пиковые часы", – комментирует Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.     

В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.

* В состав Центрального региона компании входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

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Теги:
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