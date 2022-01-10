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Дидюля даст два концерта в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, первый концерт пройдет в Дзержинске 21 февраля, а второй состоится в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде 22 февраля.
Организаторы отмечают, что яркий и харизматичный гитарист-виртуоз Дидюля в сопровождении камерного оркестра представит новую программу.
В рамках тура по городам России, Дидюля и его группа дадут ряд масштабных концертов, во время которых, на сцену с Маэстро выйдут не только верные музыканты его коллектива, но и очаровательные девушки – участницы профессионального струнного квартета.
"Красивые и запоминающиеся мелодии Дидюли в жанре поп-фолк, новое фламенко и этно-фьюжн с элементами стиля нью-эйдж, в сопровождении камерного оркестра, приобретают сочное и завораживающее звучание, и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой и в необычной звуковой палитре", - говорится в сообщении.
Во время концерта, помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, слушателей ожидают новые, необыкновенные по красоте композиции.
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