Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей

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Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей.
В ходе отопительного сезона температура теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети, может превышать 100 градусов Цельсия. Поэтому возможные инциденты на тепловых сетях представляют опасность для здоровья, а порой и для жизни оказавшихся в непосредственной близости от них людей.
По правилам безопасности тепловые камеры должны быть закрыты. Однако соблюдение регламентов эксплуатации и регулярный контроль со стороны обслуживающих организаций, к сожалению, не могут полностью обезопасить объекты ЖКХ от воздействия посторонних лиц. Так, крышки люков могут сдвигать и повреждать проезжающие автомобили, смещать снегоуборочная техника, нередко они становятся объектами воровства. Серьезную угрозу представляет проникновение в тепловые камеры посторонних людей, поскольку это опасно для них самих и может спровоцировать на теплосетях нештатные ситуации.
Нижегородский филиал "Т Плюс" напоминает жителям о необходимости быть предельно осторожными при нахождении вблизи теплосетевых объектов.
Сохранить ваше здоровье и жизнь и уберечь от беды других людей поможет соблюдение простых мер безопасности:
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно сообщите о случившемся:
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