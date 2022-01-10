Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей.

В ходе отопительного сезона температура теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети, может превышать 100 градусов Цельсия. Поэтому возможные инциденты на тепловых сетях представляют опасность для здоровья, а порой и для жизни оказавшихся в непосредственной близости от них людей.

По правилам безопасности тепловые камеры должны быть закрыты. Однако соблюдение регламентов эксплуатации и регулярный контроль со стороны обслуживающих организаций, к сожалению, не могут полностью обезопасить объекты ЖКХ от воздействия посторонних лиц. Так, крышки люков могут сдвигать и повреждать проезжающие автомобили, смещать снегоуборочная техника, нередко они становятся объектами воровства. Серьезную угрозу представляет проникновение в тепловые камеры посторонних людей, поскольку это опасно для них самих и может спровоцировать на теплосетях нештатные ситуации.

Нижегородский филиал "Т Плюс" напоминает жителям о необходимости быть предельно осторожными при нахождении вблизи теплосетевых объектов.

Сохранить ваше здоровье и жизнь и уберечь от беды других людей поможет соблюдение простых мер безопасности:

не пытайтесь проехать или пройти места парения;

не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;

не допускайте игр детей рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами;

будьте особо внимательны при движении близи ограждений мест производства ремонтных работ;

в случае обнаружения парения или утечки теплоносителя на теплотрассе или из-под земли ни в коем случае не приближайтесь к месту происшествия.

при возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно сообщите о случившемся: