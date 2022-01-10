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Общество

Кандидатов на премию в сфере охраны окружающей среды выбирают в Нижегородской области

09 февраля 2022 15:34  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство экологии Нижегородской области проводит конкурс по отбору кандидатов на вручение региональной премии в сфере охраны окружающей среды имени Валентина Васильевича Найденко.

Как сообщили в ведомстве, предложения о выдвижении кандидатур принимаются до 1 марта 2022 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Валентин Найденко внёс огромный вклад в развитие областей знания, связанных с охраной окружающей среды.

"Важно, чтобы его идеи получали развитие как на уровне региона, так и страны в целом. В Нижегородской области работает много талантливых исследователей, есть необходимая база, появляются и новые возможности. Всё больше темой экологии интересуются совсем молодые люди, школьники. Хочется, чтобы этот интерес не угасал, и просветительская работа только расширялась", - сказал глава региона

Премию им. В.В.Найденко ежегодно присуждают предприятиям и коллективам, которые внесли значительный вклад в охрану окружающей среды - например, разработали или реализовали лучший экологический проект, а также за рациональное природопользование или за научную деятельность в природоохранной области.

Кандидатуры на соискание премии могут выдвинуть органы госвласти, органы местного самоуправления, а также нижегородские организации и общественные объединения в сфере охраны окружающей среды. Выдвижение кандидатур оформляется в виде письма-ходатайства.

В частности, необходимо представить ряд документов:
- сведения о кандидате в произвольной форме,
- согласие кандидата на участие в конкурсе,
- информация о его профессиональной и общественной деятельности, отражающая заслуги в природоохранной деятельности,
- сведения о разработке и (или) реализации экологических программ и проектов.

Можно приложить публикации в газетах и журналах о кандидате за последние два года, а также фото- и видеоматериалы, характеризующие работу.

Документы нужно предоставить в двух экземплярах по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 207.

Лауреаты премии получат диплом и денежные призы.

Напомним, в 2021 году лауреатами премии им. В.В.Найденко стали профессор кафедры экологического образования и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина Наталья Демидова, начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности производства ПАО "Павловский автобус" Алла Кузнецова и директор природного парка "Воскресенское Поветлужье" Алексей Гроза.

СПРАВКА:

Валентин Васильевич Найденко (7 декабря 1938 — 20 октября 2005 гг.) — российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный гражданин Нижнего Новгорода, академик РААСН, ректор ННГАСУ. Найденко был организатором ряда федеральных и международных научных программ. Под его научным руководством была реализована федеральная программа "Возрождение Волги" и ряд международных проектов.

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Теги:
Премия Экология
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