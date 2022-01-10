Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2022 16:42  [61] Психологическая клиника открылась при Университете Лобачевского
09 февраля 2022 16:20  [100] Главы регионов РФ теперь могут сами приостанавливать плановую амбулаторную помощь
09 февраля 2022 15:48  [126] Соломон Апоян: "Возможность дистанционного осмотра облегчает общение между пациентами и врачами"
09 февраля 2022 15:34  [117] Кандидатов на премию в сфере охраны окружающей среды выбирают в Нижегородской области
09 февраля 2022 14:22  [122] Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей
09 февраля 2022 14:13  [168] Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов
09 февраля 2022 13:48  [140] Итоговое собеседование по русскому языку проходят более 28 тысяч нижегородских девятиклассников
09 февраля 2022 13:35  [133] День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области
09 февраля 2022 13:09  [346] "Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года
09 февраля 2022 12:47  [167] Поставка газа для Вечных огней станет бесплатной
Общество

Главы регионов РФ теперь могут сами приостанавливать плановую амбулаторную помощь

09 февраля 2022 16:20  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главы регионов РФ получили право принимать самостоятельное решение о приостановке плановой амбулаторной помощи. Об этом стало известно из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава субъекта Российской Федерации "имеет право приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации". Под исключение попала медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года. 

В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме.

Напомним, что в Нижегородской области более 10 больниц закрыто на карантин. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph