Главы регионов РФ теперь могут сами приостанавливать плановую амбулаторную помощь Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главы регионов РФ получили право принимать самостоятельное решение о приостановке плановой амбулаторной помощи. Об этом стало известно из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава субъекта Российской Федерации "имеет право приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации". Под исключение попала медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года.

В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме.

Напомним, что в Нижегородской области более 10 больниц закрыто на карантин.