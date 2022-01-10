Главы регионов РФ теперь могут сами приостанавливать плановую амбулаторную помощь

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Главы регионов РФ получили право принимать самостоятельное решение о приостановке плановой амбулаторной помощи. Об этом стало известно из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, глава субъекта Российской Федерации "имеет право приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации". Под исключение попала медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний.
Постановление действует до 31 декабря 2022 года.
В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме.
Напомним, что в Нижегородской области более 10 больниц закрыто на карантин.
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