Жильцам восьми квартир в доме на проспекте Ленина разрешили вернуться домой Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семьям из восьми квартир в доме №30/4 на проспекте Ленина, пострадавшего от хлопка газа, разрешили вернуться домой. Такое решение было принято на заседании оперштаба по ликвидации ЧС, который прошёл сегодня.

Напомним, речь идёт о восьми квартирах с 1 по 4 этаж правой стороны подъезда. До настоящего времени жильцы данных квартир располагались у родственников и в гостинице.

Эксперты проинспектировали выполнение аварийно-восстановительных работ в квартирах №39 и №40, между которыми была разрушена стена, и подтвердили безопасность конструкций.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, газ в восьми квартирах будет включен завтра после проверки систем специалистами газовой службы.

Но в квартире №39 газ будет пока перекрыт, а в квартире №40 газ опломбируют до окончания ремонтных работ, которые планируется закончить до 20 февраля.

Кроме того, добавил мэр, за счёт бюджета города до 20 февраля будут восстановлены места общего пользования в подъезде.

Уже сегодня всех жителей известят о принятом решении, а также о времени прихода специалистов газовой службы для проверки оборудования.

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл вечером 3 февраля в квартире на пятом этаже. От взрыва пострадали два жильца квартиры - мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, женщине с гипертоническим кризом медпомощь была оказана на месте. Впоследствии мужчина скончался в медучреждении.

По решению оперштаба в доме был введён режим чрезвычайной ситуации, действующий в границах 2 подъезда. Жильцы 10 квартир, расположенных в левой части подъезда дома, вернулись в свои квартиры ещё в минувшую пятницу.

Ранее сообщалось, что семьям из квартир №39 и №40 окажут адресную помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, им помогут с ремонтом, который будет проведён за счёт городского бюджета.