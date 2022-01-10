Глеб Никитин: "Российские дипломаты всегда находятся на передовой, защищая национальные интересы" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил руководство и сотрудников Министерства иностранных дел России, дипломатических представительств страны за рубежом с профессиональным праздником – днем дипломатического работника.

"Российские дипломаты всегда находятся на передовой, защищая национальные интересы перед лицом глобальных угроз", – отметил губернатор Нижегородской области в поздравительной телеграмме в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глеб Никитин подчеркнул, что для Нижегородской области, которая активно взаимодействует с зарубежными партнерами, очень важна поддержка МИД России на дипломатическом уровне.

"Сегодня у нашего региона 145 стран-партнеров по всему миру. Отрадно, что внешнеполитическое ведомство рассматривает Нижегородскую область как один из флагманов международного сотрудничества среди российских регионов", – добавил он.

Также глава региона выразил признательность сотрудникам представительства МИД России в Нижнем Новгороде за активную работу в вопросах расширения внешних связей Нижегородской области.

"Мне хочется отметить профессионализм всех, кто работает в этой сфере, и поблагодарить представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея Малова. Всем российским дипломатам желаю новых достижений, неиссякаемой энергии и успехов в служении на благо России", - сказал Глеб Никитин.