ЕРКЦ напоминает жителям о дистанционных способах оплаты квитанций Общество

Фото: пресс-служба компании

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует жителям Дзержинска и Кстова использовать онлайн-сервисы для оплаты квитанций и для решения коммунальных вопросов. Дистанционные возможности сайта компании позволят существенно сэкономить время и избежать личного обращения в офис, что очень важно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Оплатить без комиссии отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно на сайте www.erkc-dzr.ru:

Через Личный кабинет, в разделе "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ". Через сервис "Оплатить онлайн", в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".

Кроме этого, заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове можно в офисах ЕРКЦ и дополнительных операционных окнах компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров, а также в пункте приема платежей (Дзержинск, пр. Циолковского, д. 78). Получить консультационные услуги можно по предварительной записи.

Оплачивать отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно. Тогда платеж будет учтен при формировании следующего платежного документа, не будут начисляться пени и у жителя сохранится право на получение единовременной денежной компенсации.

Компания напоминает, что в Нижегородской области, согласно постановлению правительства региона, расчет за отопление должен производиться равными долями в течение всего года. В связи с этим для начисления платы за отопление в 2022 году используются показания общедомового прибора учета (ОПУ) за прошлый год либо норматив. Так как зимние месяцы 2021 года были более холодные, чем в 2020 году, то плата за данную услугу в текущем году у большинства жителей многоквартирных домов с ОПУ оказалась выше предыдущей. Предложения нашей компании о переходе на расчет за отопление по факту потребления, т.е. только в отопительный период, находятся на рассмотрении правительства Нижегородской области.

Задать вопрос о начислениях за отопление жители могут на сайте ООО "ЕРКЦ" в Личном кабинете или в разделе "Обратная связь", а также по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.