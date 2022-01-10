ЕРКЦ напоминает жителям о дистанционных способах оплаты квитанций

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ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует жителям Дзержинска и Кстова использовать онлайн-сервисы для оплаты квитанций и для решения коммунальных вопросов. Дистанционные возможности сайта компании позволят существенно сэкономить время и избежать личного обращения в офис, что очень важно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Оплатить без комиссии отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно на сайте www.erkc-dzr.ru:
На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".
Кроме этого, заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове можно в офисах ЕРКЦ и дополнительных операционных окнах компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров, а также в пункте приема платежей (Дзержинск, пр. Циолковского, д. 78). Получить консультационные услуги можно по предварительной записи.
Оплачивать отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно. Тогда платеж будет учтен при формировании следующего платежного документа, не будут начисляться пени и у жителя сохранится право на получение единовременной денежной компенсации.
Компания напоминает, что в Нижегородской области, согласно постановлению правительства региона, расчет за отопление должен производиться равными долями в течение всего года. В связи с этим для начисления платы за отопление в 2022 году используются показания общедомового прибора учета (ОПУ) за прошлый год либо норматив. Так как зимние месяцы 2021 года были более холодные, чем в 2020 году, то плата за данную услугу в текущем году у большинства жителей многоквартирных домов с ОПУ оказалась выше предыдущей. Предложения нашей компании о переходе на расчет за отопление по факту потребления, т.е. только в отопительный период, находятся на рассмотрении правительства Нижегородской области.
Задать вопрос о начислениях за отопление жители могут на сайте ООО "ЕРКЦ" в Личном кабинете или в разделе "Обратная связь", а также по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30.
СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.
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