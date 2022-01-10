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Общество

Около 36 тысяч звонков за сутки поступило на горячую линию по коронавирусу в Нижегородской области

10 февраля 2022 10:22  [217] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 36 тысяч звонков за сутки поступило на горячую линию по коронавирусу в Нижегородской области. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, это абсолютный рекорд по количеству звонков за сутки. В час на горячую линию "122" поступает примерно 1,5 тысяч обращений.

Кроме того, министр отметил множество нецелевых звонков. Давид Мелик-Гусейнов обратился к гражданам с просьбой не нагружать горячую линию такими обращениями.

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.

Также ранее был отмечен рост количества вызовов в службу "112".

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Теги:
Коронавирус
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