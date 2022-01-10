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Бизнес

Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка в фильме "Чемпион мира"

10 февраля 2022 13:01  [106] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Время болеть: Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка в фильме "Чемпион мира". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

С 10 февраля подписчики Wink смогут посмотреть одну из самых обсуждаемых российских премьер начала года — фильм "Чемпион мира" (6+). В дни, когда весь мир следит за сверхскоростными соревнованиями на зимней Олимпиаде, онлайн-кинотеатр приглашает к экранам поклонников шахмат — спорта, в котором скорость измеряется по-другому, но вкус победы не менее яркий.

В основу сюжета картины лег знаменитый матч между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три напряженных месяца. Поединок, завершившийся победой Карпова, вошел в число величайших шахматных матчей, став не только одним из самых долгих в истории, но и одним из самых политизированных в условиях холодной войны. Корчной был четырехкратным чемпионом СССР по шахматам, но в 1976 году отказался возвращаться в страну после зарубежного турнира и остался в Швейцарии.

Режиссер Алексей Сидоров ("Бригада", "Бой с тенью") подробно изучил биографии шахматистов и документальную хронику, а для консультаций привлек эксперта — куратора Музея шахмат, кандидата в мастера спорта и кандидата исторических наук Дмитрия Олейникова. Перед съемками создатели фильма встречались с Анатолием Карповым: он не только прочитал сценарий, но и пообщался с актером Иваном Янковским, который воплотил образ 27-летнего чемпиона. Виктора Корчного блестяще сыграл Константин Хабенский, создав на экране противоречивый и эмоциональный портрет опытного соперника с непростой судьбой. Оба актера провели немало времени над шахматной доской, а первую партию матча из 18 ходов разобрали, выучили и сыграли на экране по памяти.

"Накал страстей превращает картину „Чемпион мира“ из спортивной драмы в настоящий психологический триллер, а режиссерские ходы и современные технологии помогают визуализировать сложный мыслительный процесс шахматистов, добавляя сюжету остроты и современности. В дни, когда миллионы зрителей переживают за наших на зимних Олимпийских играх, киноистория великой шахматной победы станет вдохновляющим примером и для спортсменов, и для болельщиков", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

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