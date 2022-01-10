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Общество

Органы власти отработали в два раза больше обращений нижегородцев в соцсетях в январе 2022 года

10 февраля 2022 13:22  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Органы власти отработали в два раза больше обращений нижегородцев в соцсетях в январе 2022 года. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

Согласно информации, в январе этого года было отработано более 10 тысяч сообщений, что на 53,8% больше, чем в среднем ежемесячно в течение 2021 года. На данный момент это рекордный показатель в работе с сообщениями из социальных сетей.

Отмечается, что пик пришелся на 11 января - в этот день ЦУР зафиксировал свыше 1 600 сообщений в соцсетях. Причиной стали аномальные снегопады, прошедшие в регионе. Более 50% всех сообщений касалось некачественной уборки снега, наледи и сосулек.

Еще 3 678 обращений по поводу уборки снега за январь поступило через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

"Очень важно, что мы не просто посылаем "сигнал бедствия" в администрации и ДУКи, но и получаем обратную связь. Мы можем проследить по ответам, что в некоторых случаях подрядчики вынуждены были повторно выходить по проблемным адресам благодаря сообщениям нижегородцев", - сказал руководитель ЦУРа Алексей Ушаков.

Напомним, что Центр управления регионом начал работу в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

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Теги:
Правительство Нижегородской области Социальные сети
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