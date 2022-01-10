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Общество

Движение транспорта перекроют в Новинках из-за "Лыжни России" 12 февраля

10 февраля 2022 14:02  [96] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение транспорта перекроют в Новинках 12 февраля из-за проведения всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2022". Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

В частности, с 7:00 до 16:00 будет временно приостановлено движение по ул.Гагарина (на участке от ул.Школьной до дома №18), а также по ул. Новая напротив дома №202.

Въехать в посёлок Новинки со стороны ул.Окской можно будет через ул.Приокскую и ул.Богородскую. Выезд из поселка будет организован через ул.Нижегородскую и ул. Магистральную.

В департаменте добавили, что на подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение и парковку транспортных средств.

Кроме того, в указанный период времени автобусные маршруты А-1 и №371 будут сокращены до улицы Приокской.

Движение автобусов в направлении деревни Ольгино будет организовано по Приокской улице. Посадка и высадка пассажиров будут производиться в районе стелы "Окский берег" напротив дома №2 по Олимпийскому проспекту.

Напомним, юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля на поляне рядом с ЖК "Окский берег". В этом году состоятся старты на 5 и 10 км, а также впервые запланирован семейный забег.

При этом, в связи с эпидемиологической обстановкой на территорию мероприятия пустят не более 3 тысяч человек.

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Теги:
движение Лыжный спорт Транспорт
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