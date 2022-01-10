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Спектакль "Очень простая история" пройдет в театре "Комедiя" в день его 75-летнего юбилея 16 февраля. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, 16 февраля в день рождения "Комедiи" будет сыгран знаковый для театра спектакль по пьесе Марии Ладо, который тоже отмечает свой юбилей: он был выпущен 16 февраля 2007 года, к 60-летнему юбилею театра.
"Спектакль, в котором, помимо людей, действующими лицами удивительным образом становятся и животные, и даже ангелы, – это гимн самым высоким и светлым человеческим чувствам – любви, верности, доброте и милосердию", - отмечается на сайте театра "Комедiя".
Режиссер-постановщик – Андрей Ярлыков
Художник-постановщик – Регина Ярлыкова (Назаровская)
Также в фойе театра была подготовлена инсталляция, посвященная истории спектакля. Ее смогут увидеть все зрители, пришедшие в театр.Напомним, школа-студия МХАТ 4 и 5 марта покажет в Нижнем Новгороде два спектакля в рамках студенческой программы "Большие гастроли". Постановки представят на сцене театра "Комедiя".
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