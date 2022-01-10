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Общество

Нижегородская областная фармация технически готова к дистанционной продаже препаратов по рецептам

10 февраля 2022 14:45  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородская областная фармация технически готова к дистанционной продаже препаратов по рецептам. Об этом сообщает сайт Pravda—nn со ссылкой на начальника управления информтехнологий и программного обеспечения НОФ Александр Кулаков.

Представитель компании напомнил, что Нижегородская областная фармация давно занимается внедрением системы электронных рецептов в Нижегородской области. В частности, летом прошлого года на базе ЦРБ на Бору НОФ подключила полнофункциональное программное обеспечение, позволяющее работать с электронными рецептами в "Региональной системе льготного лекарственного обеспечения".

Компания протестировала работоспособность системы и на площадках розничной сети "Госаптека".

По словам специалиста, в настоящее время уже подготовлена нормативная база, развёрнута система и реализованы интерфейсы взаимодействия. Кроме того, продолжается масштабная работа по подготовке рабочих мест врачей в медицинских организациях, проводятся обучающие мероприятия.

Также НОФ проработала и решение для внедрения "мобильных касс", которое позволит не просто пробивать чек за предзаказанные лекарства при передаче покупателю, но и проводить их через систему маркировки.

Александр Кулаков подчеркнул, что дистанционная продажа лекарственных препаратов предполагает чёткое взаимодействие многих служб и сервисов. Отработка этого взаимодействия требует консолидации усилий и времени при подготовке к запуску процесса.

"Важно подчеркнуть, что Нижегородская область вводит систему электронных рецептов одной из первых в России, и мы готовы делиться опытом со всеми, кто в этом заинтересован", - добавил руководитель управления ИТ и ПО.

Напомним, законопроект, позволяющий организовать дистанционную продажу рецептурных лекарств и выписку электронных больничных, был разработан партией "Единая Россия" совместно с Минэкономразвития и Минздравом и уже внесен на рассмотрение в правительство РФ.

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Теги:
Медицина и здоровье НОФ
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