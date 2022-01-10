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Общество

Капремонт в нижегородской школе №156 выполнен уже на треть

10 февраля 2022 15:00  [107] Общество

Капитальный ремонт в школе №156 им. Б.И. Рябцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода идет в соответствии с графиком и выполнен на треть. Об этом стало известно в ходе инспекции объекта, в котором приняли участие глава района Светлана Горбунова и депутаты Артем Кавинов и Михаил Першин.
 
Работы по капитальному ремонту школы начались в рамках региональной программы, также образовательное учреждение было включено в федеральную программу. Это позволит полностью обновить и переоснастить школу.
 
"Комплексный подход, когда участвует и региональный, и федеральный бюджет, позволяет решить эту задачу максимально эффективно. Сормовская школа 156 этому достойный пример. Работы идут хорошими темпами. Я надеюсь, что уже этой осенью мы увидим здесь обновленное здание с современным оборудованием, в котором будет приятно и учиться, и работать. Вообще проблема по ремонту школ в стране стоит достаточно остро. Особенно это касается сельских школ, которые с момента своей постройки не ремонтировались ни разу. Обращений во время рабочих поездок по северному округу мне поступает много. Задачи по капремонту и развитию образовательных учреждений на особом положении в Народной программе "Единой России", которую мы реализуем на основе наказов наших избирателей", - отметил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.
 
Как сообщил генеральный директор подрядной организации Антон Наумов, на данный момент завершены демонтажные работы старой кровли и внутренних помещений, черновые работы. Также сделана разводка электрооборудования и смонтирована новая система отопления.
 
"Параллельно мы начали ремонт фасада, в марте приступим к сантехническим работам. В ближайшее время займемся заливкой пола, а после чего перейдем на чистовые работы. На сегодняшний момент на объекте постоянно находятся порядка 50 человек, при необходимости – будем увеличивать это число. Все материалы уже завезены, все работы идут в штатном режиме согласно графику", - рассказал подрядчик.
 
Школа №156 им. Б.И. Рябцева состоит из трех корпусов, главный – по адресу ул. Красносормовская, 4б – находится на капитальном ремонте, работы начались в октябре прошлого года. Срок исполнения контракта осень 2022 года.
 
"Мы встречаемся каждую неделю с подрядчиком и проектировщиком, чтобы оперативно решить возникающие вопросы и посмотреть ход работ. У нас есть утвержденный график, будем надеяться, что все работы у нас так и пойдут согласно срокам. Это очень радует, когда понимаешь, что наши дети – по прошествии какого-то определенного времени – войдут в новую цифровую школу. Они будут сидеть в теплых, уютных, красивых классах и учиться в современных условиях. Будем делать все возможное, чтобы работы завершились качественно и в срок", - сказала Светлана Горбунова.
 
"Модернизация школ, капитальный ремонт школьных зданий и строительство новых корпусов для учеников – то, в чем Сормовский район, да и другие районы области нуждались давно. Именно поэтому депутаты Законодательного собрания Нижегородской области при принятии бюджета региона предложили увеличить финансирование программы капитального ремонта школ, - подчеркнул депутат регионального парламента Михаил Першин. - Важно, что модернизация школы №156 в Сормовском районе будет комплексной: кроме ремонта здания запланировано обустройство многофункциональной спортивной площадки с зоной воркаута и детский игровой зоны для младших школьников. Спорткомплексом смогут пользоваться не только ученики школы, но и жители всего микрорайона. Фактически обновленная школа станет новым центром общественного притяжения в Сормовском районе".
 
Школа была построена в 1958 году, с этого момента капитальный ремонт в ней не проводился. Сегодня в основном здании обучаются более 800 детей, всего в школе – более 1200 ребят.
 
"Мы шли к капитальному ремонту достаточно долго. Школа находилась уже в плачевном состоянии. Сначала это был проект и только на картинке видели, как должна измениться школа, а сегодня уже в живую можно проследить за ее преображением. Родители и дети, конечно, очень рады и довольны. Это будет абсолютно новая школа, кто ее увидит первый раз после ремонта – для них будет шок", - заявила директор школы №156 Ольга Зудихина.
 
Напомним, в Нижегородской области региональная программа капремонта образовательных учреждений была запущена в 2019 году по инициативе фракции "Единой России" в Законодательном собрании, которую поддержал глава региона Глеб Никитин. В 2021 году на реализацию программы было выделено около 720 млн рублей, в 2022-м запланировано более 800 млн рублей. В плане ремонта на 2022 год - 91 школа и 61 детский сад.

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