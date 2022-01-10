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Бизнес

Банк "Открытие" стал лидером по удобству мобильного приложения и интернет-банка в 2021 году

10 февраля 2022 15:12  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

Банк "Открытие" признан лидером в номинации "Удобство интерфейса для всех пользователей (мобильное приложение + интернет-банк)"
рейтинга доступности и удобства мобильных и интернет-банков для физлиц по итогам 2021 года. Рейтинг подготовили эксперты компании UsabilityLab.

Под удобством в UsabilityLab понимали легкость и простоту использования того или иного интерфейса мобильного или интернет-банка всеми его пользователями.

По словам Павла Михалева, директора департамента Digital банка "Открытие", признание экспертов — результат работы продуктовых команд и UX-лаборатории банка. "Наша UX-лаборатория OpenLab помогает продуктовым командам создавать передовые digital-решения для банка, используя знания о поведении и потребностях людей", — отметил он.

В 2021 году сотрудники банка провели более 70 UX-исследований. Внутренние замеры показывают, что качество интерфейсов банка заметно выросло.

"Благодаря UX-исследованиям нам удается выпускать на рынок наиболее удобные и качественные продукты. Поэтому наши клиенты получают услуги, которыми легко пользоваться, решая свои финансовые задачи", — подчеркнул Михалев.

Масштабное исследование российских банков проводилось в течение 2021 года. По результатам анализа эксперты UsabilityLab выбрали 21 банк и протестировали решения на трех платформах — iOS, Android, desktop-версия интернет-банка — по 17 сценариям, разделенным на 5 групп: переводы, история операций, платежи, продукты и настройки.

Мобильные и десктопные решения выбранных банков позволяют получать основной функционал разным типам клиентов, в том числе с ограничением зрения.

UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, обладающая современной юзабилити лабораторией. Рейтинг доступности и удобства мобильных и интернет-банков UsabilityLab составляет с 2014 года.

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Теги:
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