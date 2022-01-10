ОМК запускает своё экологическое волонтерское движение в регионах России Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запускает экологическое волонтерское движение. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, к данной инициативе могут присоединиться сотрудники предприятий ОМК в Нижегородской, Челябинской, Белгородской, Владимирской, Саратовской, Свердловской областях, Пермском крае, в республиках Татарстан, Башкортостан и Мордовия.

Планируется, что в рамках движения эковолонтеры ОМК предложат и в партнерстве с некоммерческими организациями, представителями администраций и другими жителями городов и поселков смогут осуществить свои собственные проекты.

При этом волонтеры должны соответствовать системной работе компании по снижению влияния промпроизводства и деятельности человека на природу, созданию комфортной городской среды и экологическому просвещению.

В компании отметили, что среди ожидаемых инициатив сотрудников - очистка природных объектов: лесопарков, водоемов и прибрежных территорий, озеленение улиц, высадка лесов, рациональное использование природных ресурсов, снижение образования отходов, организация раздельного сбора мусора.

В текущем году на реализацию проектов ОМК направит более 14 млн рублей.

Для участия в движении сотрудники будут подавать онлайн-заявки, авторы лучших проектов получат от компании средства на их реализацию и консультационную поддержку. Проекты реализуют в течение II и III кварталов 2022 г. В конце 2022 г. состоится конференция по обмену лучшими практиками в работе по сохранению природы.

"ОМК прочно интегрирована в мировую ESG-повестку через экологические инициативы, инвестиции в развитие человеческого капитала и непрерывное совершенствование качества управления. Одними из приоритетов для нас являются содействие в развитии комфортной городской среды, промышленная экология, безопасность на рабочих местах и забота о здоровье персонала. Мы уже более семи лет развиваем корпоративное добровольчество, накопили большой опыт. Запуск волонтерского экологического движения - еще один шаг ОМК в работе по решению социальных и экологических вопросов в городах и поселках, где живут наши сотрудники и их семьи. В партнерстве с представителями администраций и местными жителями, используя лучшие практики, мы сможем сделать жизнь в регионах более комфортной", – отметила президент ОМК Наталья Еремина.