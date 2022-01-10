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Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
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Юниорская команда ХК "Торпедо" заняла второе место в Первенстве России

10 февраля 2022 17:29  [2] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юниорская команда  ХК "Торпедо" заняла второе место в Первенстве России. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, по итогам регулярного сезона юниорская команда "Торпедо" заняла второе второе место, пропустив вперед только "Ак Барс".

Отмечается, что лучшими снайперами ЮХЛ стали торпедовцы Глеб Стафеев и Глеб Колосов, забросившие 28 и 25 шайб соответственно, а самым результативным игроком нижегородской команды стал Игорь Наумов, который в 36 матчах забил 18 голов и отдал 30 голевых передач, тем самым набрав 48 очков. 

В первом раунде игр на вылет "Торпедо" сыграет с казанской "Стрелой". Первые матчи 1/8 финала плей-офф состоятся в Казани 12 и 13 февраля, а 19 февраля серия до трех побед продолжится в Нижнем Новгороде. В случае необходимости, четвертый и пятый матчи пройдут также во Дворце спорта имени В.Коноваленко 20 и 21 февраля.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" и детская спортивная школа "Мотор" заключили договор о сотрудничестве.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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