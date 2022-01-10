Андрей Дахин: "Правительство Нижегородской области продуктивно использует возможности для решения проблем "обманутых дольщиков" Общество

Андрей Дахин

"В течение последних двух лет довольно часто появлялись новости о продвижении в решении проблем обманутых дольщиков в Нижегородской области. Эта позитивная тенденция началась с приходом Глеба Никитина на должность губернатора", - заявил профессор Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Андрей Дахин.

"Секрет этих успехов и прост, и сложен. Еще в 2016-2017 годах федеральное правительство сформировало пакет механизмов, которые позволяют решать такие вопросы. Но загвоздка состояла в том, что эти механизмы могут активно работать, только если к этому активно подключаются региональные власти. В Нижегородской области это подключение правительства к федеральным программам произошло достаточно успешно. И сложный механизм с достаточно большим количеством бюрократических особенностей был успешно запущен и действует, преодолевая все препятствия. Да, порою возникают сложности, по некоторым объектам происходят небольшие переносы сроков сдачи, но, тем не менее, позитивный процесс продолжается. И основная заслуга в этом принадлежит руководству региона, которое продуктивно использует окно возможностей, предоставленное федеральным правительством", - сказал Андрей Дахин.

Он отметил, что, с другой стороны, и власти на местном уровне тоже держат руку на пульсе и не пускают дело на самотек, регулируя процесс, если всплывают неожиданные обстоятельства.

"Озвученные Глебом Никитиным планы полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2024 году мне кажутся совершенно реальными", - добавил Андрей Дахин.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал, что на сегодняшний день в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Также он отметил, что все предпринимаемые меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.