Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, выполнять авиарейсы будет авиакомпания Red Wings уже со 2 марта.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Так, вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по средам в 20:50, прибытие в аэропорт им.И.В.Курчатова - в 00:40. Обратные рейсы - в 13:40 с прибытием в Нижний Новгород – в 13.40.

В воскресенье самолеты будут стартовать в 14:10 из Нижнего Новгорода и прибывать в Челябинск в 18:05.

Ранее сообщалось, что эта же авиакомпания в летний период времени будет осуществлять перелеты в Анапу и Геленджик.