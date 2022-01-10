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Общество

Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта

11 февраля 2022 09:15  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, выполнять авиарейсы будет авиакомпания Red Wings уже со 2 марта.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Так, вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по средам в 20:50, прибытие в аэропорт им.И.В.Курчатова - в 00:40. Обратные рейсы - в 13:40 с прибытием в Нижний Новгород – в 13.40.

В воскресенье самолеты будут стартовать в 14:10 из Нижнего Новгорода и прибывать в Челябинск в 18:05.

Ранее сообщалось, что эта же авиакомпания в летний период времени будет осуществлять перелеты в Анапу и Геленджик.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
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