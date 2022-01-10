Александр Егоров: "Проблема "обманутых дольщиков" благодаря влиянию губернатора решается быстрыми темпами" Общество

Александр Егоров Фото: dzerjinsk.ru

"Проблема "обманутых дольщиков" решается в Нижегородской области быстрыми темпами благодаря влиянию губернатора Глеба Никитина", - заявил политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров.

"Число "обманутых дольщиков" в Нижегородской области с 2019 года, по словам губернатора Глеба Никитина, сократилось с 7000 до 1500. Это не сотни тысяч, однако определенное влияние на социальное самочувствие общества этот фактор, безусловно, оказывает. То, как эта проблема решается в конкретном регионе, является существенным показателем качества работы властей, их внимания к нуждам населения. Это также и показатель благополучия среднего класса. Купить жилье пока может не каждый, приобретают квартиры чаще всего именно представители среднего класса, соответственно, они становились и "обманутыми дольщиками" при неудачном стечении обстоятельств", - сказал он.

По словам политолога, всего за два года число "обманутых дольщиков" в Нижегородской области сократилось практически в пять раз, это очень серьезные изменения. В 2021 году было сдано 37 домов – третий показатель по России, что говорит об эффективной работе региональной власти, успешном сотрудничестве ее с частными компаниями, умении заинтересовать их, предложить взаимно выгодные условия, а также о доверии губернатору со стороны бизнеса.

"Стоит подчеркнуть еще один момент. В стратегии развития Нижегородской области, в разделе 3.1.7 «Жилищно-коммунальный комплекс», подчеркивается, что обеспечение населения доступным и качественным жильем, защита прав участников долевого строительства являются важным направлением жилищной политики региона", - добавил Александр Егоров.

"Но останавливаться на достигнутом нельзя. В текущем году 1000 человек должны получить свои давно оплаченные квартиры. А по всем 17 долгостроям, имеющимся в региональном реестре, уже приняты соответствующие решения, и губернатор обещает, что в течение двух лет права всех дольщиков будут восстановлены", - отметил он.

"Хорошо, что данная проблема не осталась без внимания властей нашего региона и благодаря влиянию губернатора решается быстрыми темпами – многие инвесторы берутся завершить проблемные объекты, поскольку полагаются именно на его слово. Поэтому можно только порадоваться за людей, которые получили или получат в скором будущем ключи от своих квартир", - рассказал Александр Егоров.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал, что на сегодняшний день в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Также он отметил, что все предпринимаемые меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.