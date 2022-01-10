Александр Суханов: "Нижегородская область первой предложила и реализовала механизм решения проблемы "обманутых дольщиков" Общество

Александр Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородская область первой предложила и реализовала тот вариант решения проблемы "обманутых дольщиков", который сейчас распространен на всю Россию", - заявил политолог Александр Суханов.

"На момент прихода Глеба Никитина на пост губернатора Нижегородской области проблема "обманутых дольщиков" в регионе стояла очень остро и нарастала как снежный ком. Вспомним, какие баталии шли вокруг жилищных комплексов "Новинки Smart City", "Окский берег", "Европейский квартал" и так далее. Было не менее семи тысяч дольщиков, которые вложили деньги в будущие квартиры, но свое жилье не получили. Глеб Никитин определил решение этой проблемы одним из главных приоритетов. Сложность заключалась в том, что на завершение строительства требовались средства, а где их взять, никто не знал – отработанного механизма не существовало", - сказал он.

По словам политолога, именно Нижегородская область первой предложила и реализовала тот вариант решения проблемы "обманутых дольщиков", который сейчас распространен на всю Россию. Сначала ищется инвестор, готовый вложиться в достройку долгостроя, затем ему предлагают земельный участок, равноценный этим вложениям по стоимости.

"И эта схема заработала, инвесторы увидели выгоду в таком подходе, поскольку им предлагали достаточно удобно расположенные, как они говорят, "вкусные" участки, к которым к тому же подводились все необходимые для строительства коммуникации", - отметил Александр Суханов.

"Ведь в тех же Новинках проблема заключалась именно в отсутствии коммуникаций: воды, канализации, электричества. В голом поле поставили несколько домов, а подключить их не к чему – территория относится к сельсовету, и коммуникации здесь рассчитаны на сельские нагрузки, на небольшие поселения. В результате мощность этих коммуникаций была вскоре исчерпана", - сказал он.

Александр Суханов добавил, что для выхода из ситуации Новинки передали в ведение Нижнего Новгорода, чьи коммунальные службы подвели необходимые коммуникации. Только после этого началось завершение строительства. Это пример комплексного подхода. А в дальнейшем сюда начали строить хорошие дороги, пустили городской общественный транспорт из Нижнего.

"На сегодня уже намечена инвестиционная программа, в результате которой в Нижнем Новгороде фактически появится еще один район. Поначалу здесь будет около пятидесяти тысяч жителей, а в перспективе – до полумиллиона. Более того, здесь в будущем появится новый мост, который соединит эту территорию с Автозаводом, с аэропортом. Поэтому перспективы развития у этого района очень хорошие", - подчеркнул он.

"Нижегородская область совершенно заслуженно отмечена среди регионов, успешно решающих проблему "обманутых дольщиков". Но я бы отвел ей первое место, а не третье: если судить не по количеству сданных проблемных объектов, а по сокращению числа "обманутых дольщиков" в процентном отношении, то мы показали лучший результат в России", - считает эксперт.

"Надо добавить, что сегодня "обманутых дольщиков" появиться уже не может по определению. С 2019 года введены эскроу-счета. Покупатель будущей квартиры отдает свои деньги не застройщику, а кладет их на счет в банке. А банк под эти суммы дает строителям кредиты на возведение домов. Даже если застройщик прогорел, деньги вкладчиков остаются в сохранности и могут быть возвращены. Строительных "пирамид" больше не будет. Государство страхует не слишком грамотное в финансовом плане население с помощью эскроу-счетов и через банки контролирует ход строительства. Это помогает решать вопросы без ущерба для денежных средств населения", - резюмировал Александр Суханов.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал, что на сегодняшний день в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Также он отметил, что все предпринимаемые меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.