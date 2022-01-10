Более 14,5 млн платежей по услугам ЖКХ внесли нижегородцы в почтовых отделениях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Нижегородской области в прошлом году внесли 14,5 млн платежей по услугам ЖКХ в почтовых отделениях. Такие данные приводит пресс-служба "Почты России".

Чаще всего через операторов почтовых отделений нижегородцы вносят квартплату: по итогам 2021 года было проведено около 6,1 млн таких платежей.

Оплата газоснабжения занимает второе место по востребованности: за прошлый год жители региона внесли порядка 2,8 млн таких платежей. На третьем месте – оплата услуг электроэнергии - 2,7 млн платежей.

Кроме того, нижегородцы всё активнее оплачивают в отделениях почты услуги капитального ремонта. Так, в первой половине 2021 года собственники жилых помещений внесли в Фонд капитального ремонта 742 тысячи платежей, а во второй половине года - уже 758 тысяч.

Жители региона могут внести плату за коммунальные услуги как в отделениях почты, так и при помощи мобильного приложения Почты России.

Кроме того, оплачивать услуги ЖКХ можно и на дому. Для этого пожилые и маломобильные нижегородцы могут пригласить почтальона по телефону 8-800-100-00-00. Сотрудник приходит в удобное для клиента время и принимает оплату при помощи кассового терминала.

Ранее сообщалось, что модернизация отделений "Почты России" с расширением спектра услуг начнётся в 2022 году.