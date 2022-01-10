Делегация АПЗ посетила специализированную выставку "Интерпластика-2022" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Делегация АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" посетила XXIV Международную специализированную выставку "Интерпластика-2022". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, на выставке были представлены поставщики оборудования и вспомогательных материалов для производства и переработки полимеров.

"Мы увидели множество образцов новейшей техники и линий переработки пластмасс. Несколько компаний презентовали услуги по изготовлению деталей и сборочных узлов из пластмасс с полным циклом – от проектирования пресс-форм до изготовления готовой продукции. Мы посещаем выставку регулярно, и раньше ни одна компания подобных услуг не предлагала", - сказал управляющий 3-м производством АПЗ Роман Шадрин.

По его словам, АПЗ также имеет все необходимые ресурсы, чтобы предложить сторонним организациям полный цикл услуг по изготовлению пластмассовых изделий по чертежам заказчика. В конструкторско-технологическом отделе пластмасс спроектируют оснастку, в инструментальном цехе ее изготовят, а в цехе №31 на ней будут производить детали. В ближайшее время будем прорабатывать вопрос развития этого направления на производстве.

В ходе выставки члены делегации АПЗ провели ряд встреч и переговоров с производителями оборудования и поставщиками сырья, где получили ответ о перспективах развития рынка пластмассовых изделий и спросе на них со стороны отраслей промышленности.

Сегодня основной рынок сбыта оборудования и сырья приходится на производство товаров народного потребления (фурнитуры для мебели, емкостей для еды, бутылок, флаконов, одноразовой посуды, канистр), а также медицинских изделий (одноразовых шприцов, пробирок).