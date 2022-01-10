Грантовый фонд поддержки научных исследований увеличат на 50 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина финансирование грантов правительства региона в сфере науки и технологий в 2022 году планируется увеличить на 50 млн рублей. Глава региона внёс соответствующие изменения в проект поправок в бюджет на 2022 год.

Глеб Никитин пояснил, что в 2022 году планируется увеличить размер гранта Нижегородской области в указанной сфере до 1 млн рублей, а количество грантов вырастет с 6 до 20.

Кроме того, по словам губернатора, будет учреждён новый грант по поддержке молодых учёных, а также планируется вдвое увеличить софинансирование грантовой поддержки совместно с Российским научным фондом.

"В Нижегородской области работает много талантливых исследователей, есть очень сильные научные школы и хорошая база. Создан и развивается Научно-образовательный центр мирового уровня, запускаются проекты IT-кампуса и ИНТЦ "Квантовая долина". Мы заинтересованы в том, чтобы ученые и впредь выбирали для жизни и работы Нижегородскую область, поэтому меры поддержки обязательно будут расширяться", - отметил Глеб Никитин.

Проект поправок в бюджет 2022 года внесён на рассмотрение депутатов Заксобрания Нижегородской области. Заседание состоится 24 февраля.

Напомним, поддержка молодых учёных и развитие научного потенциала России являются задачами, закреплёнными в нацпроекте "Наука и университеты", который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина.

По инициативе президента в стране стартовало десятилетие науки и технологий, в течение которого предстоит совершить технологический прорыв.

Равнее сообщалось, что в День российской науки, 8 февраля, в нижегородском Доме учёных состоялась церемония награждения 45 молодых учёных региона - представителей вузов Нижегородской области и институтов Российской академии наук.