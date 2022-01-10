Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2022 13:14  [57] Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей
11 февраля 2022 13:09  [46] Грантовый фонд поддержки научных исследований увеличат на 50 млн рублей
11 февраля 2022 12:29  [91] Более 14,5 млн платежей по услугам ЖКХ внесли нижегородцы в почтовых отделениях
11 февраля 2022 12:17  [106] Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки
11 февраля 2022 12:08  [154] Более 20 млн рублей выделили на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова
11 февраля 2022 11:48  [192] Росприроднадзор оштрафовал нижегородского производителя солений "Белоручка" на 2,6 млн рублей
11 февраля 2022 10:35  [147] Александр Суханов: "Нижегородская область первой предложила и реализовала механизм решения проблемы "обманутых дольщиков"
11 февраля 2022 10:26  [278] Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам
11 февраля 2022 09:31  [177] Александр Егоров: "Проблема "обманутых дольщиков" благодаря влиянию губернатора решается быстрыми темпами"
11 февраля 2022 09:15  [191] Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта
Общество

Грантовый фонд поддержки научных исследований увеличат на 50 млн рублей

11 февраля 2022 13:09  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина финансирование грантов правительства региона в сфере науки и технологий в 2022 году планируется увеличить на 50 млн рублей. Глава региона внёс соответствующие изменения в проект поправок в бюджет на 2022 год.

Глеб Никитин пояснил, что в 2022 году планируется увеличить размер гранта Нижегородской области в указанной сфере до 1 млн рублей, а количество грантов вырастет с 6 до 20.

Кроме того, по словам губернатора, будет учреждён новый грант по поддержке молодых учёных, а также планируется вдвое увеличить софинансирование грантовой поддержки совместно с Российским научным фондом.

"В Нижегородской области работает много талантливых исследователей, есть очень сильные научные школы и хорошая база. Создан и развивается Научно-образовательный центр мирового уровня, запускаются проекты IT-кампуса и ИНТЦ "Квантовая долина". Мы заинтересованы в том, чтобы ученые и впредь выбирали для жизни и работы Нижегородскую область, поэтому меры поддержки обязательно будут расширяться", - отметил Глеб Никитин.

Проект поправок в бюджет 2022 года внесён на рассмотрение депутатов Заксобрания Нижегородской области. Заседание состоится 24 февраля.

Напомним, поддержка молодых учёных и развитие научного потенциала России являются задачами, закреплёнными в нацпроекте "Наука и университеты", который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина.

По инициативе президента в стране стартовало десятилетие науки и технологий, в течение которого предстоит совершить технологический прорыв.

Равнее сообщалось, что в День российской науки, 8 февраля, в нижегородском Доме учёных состоялась церемония награждения 45 молодых учёных региона - представителей вузов Нижегородской области и институтов Российской академии наук.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Гранты Наука
Поделиться:
Новости по теме
08 февраля 2022 19:15  [735] Молодые учёные Нижегородской области получили награды в День науки
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph