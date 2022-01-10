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Спорт

Новые лыжные трассы появились на Гребном канале

11 февраля 2022 15:46  [98] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые лыжные трассы появились на Гребном канале. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, 11 февраля на Гребном канале в Нижнем Новгороде открылись две новые лыжные трассы – на нижнем ярусе канала и в Православном парке.

Трассы будут использованы для тренировок воспитанников ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Кроме того, их смогут посетить все желающие.

Также Глеб Никитин заявил, что лыжные трассы на Гребном канале теперь будут прокладываться ежегодно в зависимости от погодных условий.

"Важно, чтобы ребята могли полноценно тренироваться. Уверен, что трассы будут популярны и у тех нижегородцев, кто просто любит лыжи. Это в полной мере соответствует задачам проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", - рассказал глава региона.

Председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии протоиерей Михаил Минюхин отметил, что новая спортивная зона под стенами Печерского монастыря была создана при совместной работе регионального правительства и Нижегородской епархией.

Напомним, что 12 февраля в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийская массовая гонка "Лыжня России - 2022". На территорию проведения мероприятия будет допущено только 3 тысячи человек.

Также напомним, что в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Спорт – норма жизни", который входит в национальный проект "Демография". Цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

СПРАВКА:

Лыжные трассы подготовлены силами ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и соответствуют следующим характеристикам: 

- лыжная трасса на нижнем ярусе Гребного канала (на месте беговой дорожки) - прямого направления, протяженность - 1 200 метров, ширина - 3,5 метра, без высотных перепад, с нарезкой лыжни под классический ход как в прямом направлении, так и в обратном;

- лыжная трасса в Православном парке: протяженность - 1 200 метров, ширина - 8 метров, с незначительным перепадом высот (до 7-10%), с нарезкой лыжни под классический и коньковый ход.

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Теги:
Лыжный спорт
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