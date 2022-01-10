Нижегородский водоканал начал формировать счета за воду по показаниям "умных" счетчиков Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал начал формировать счета за воду по показаниям "умных" счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, более 1,5 тысяч многоквартирных домов, крупных промышленных предприятий и объектов теплоснабжающих организаций, которые обслуживаются водоканалом, оборудованы системой удаленной передачи данных об объемах водопотребления с ранее установленных приборов учета.

Отмечается, что подрядчиком по внедрению системы на базе IoT-технологий выступило ПАО "МегаФон", что позволило автоматизировать сбор и обработку информации, сократив тем самым время и затраты на эти работы.

Как отметил директор Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов, в настоящее время актуализируются условия договоров с абонентами, в том числе управляющими компаниями, об использовании показаний водомеров, переданных дистанционно, для коммерческих расчетов.

"Это позволит проводить максимально быстрые и точные расчеты без поправки на человеческий фактор", - добавил он.

В водоканале также отметили, что оборудование для дистанционной передачи обеспечит получение водоканалом информации об объемах водопотребления в течение 5 лет. В дальнейшем планируется, что данный проект охватит водопроводные и канализационные станции, на которых уже работает автоматизированная система управления технологическими процессами.

Известно также, что автоматическая передача показаний о среднесуточных расходах воды поможет собирать полезную аналитику, такую как: нагрузка на конкретных участках водоснабжения. В случае серьезного увеличения расхода в оперативном порядке можно будет выявить скрытые утечки на внутренних сетях.

Подключение существующих приборов учета, имеющих импульсный выход, к системе удаленного сбора и передачи данных для абонентов АО "Нижегородский водоканал" осуществляется бесплатно.