Движение транспорта по ул. Пушкина приостановят почти на неделю Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по ул. Пушкина приостановят почти на неделю. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 06:00 14 февраля до 23:59 19 февраля будет приостановлено движение транспорта по улице Пушкина на участке дороги около дома 3 на улице Кулибина.

В департаменте транспорта отметили, что объезд зоны проведения работ будет возможен со стороны ул. Белинского по улицам Кулибина и Тимирязева, а в обратном направлении - по улице Тимирязева и площади Лядова, либо по улице Тверской.